Roberto Fonseca será o técnico do Novorizontino no Paulistão 2019

Com os trabalhos em andamento para a nova temporada do Paulistão, na tarde desta quarta-feira (28), o Grêmio Novorizontino anunciou oficialmente Roberto Fonseca, como o novo técnico da equipe profissional para o campeonato, e seu filho Roberto Fonseca Jr., como auxiliar.

Genilson da Rocha Santos (Presidente do Novorizontino), Roberto Fonseca (Técnico do Novorizontino), Roberto de Biasi (Vice-Pres. Con. Deliberativo), Jorge de Biasi (Pres. do Con. Deliberativo), Roberto Fonseca Jr. (Auxiliar Técnico) e Luis Carlos Goiano (Dir. Exe. de Futebol do Novorizontino) – Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino

Com 56 anos de idade, Roberto atuou mais de 17 anos como jogador, com passagens em 14 clubes. Entre eles, Londrina, América-SP, Botafogo-SP, Barretos e Ferroviária. Com mais de 16 anos na carreia como técnico, já esteve no comando de vários clubes, entre eles, o ABC, Bragantino, Caldense, CRB, Criciúma, Cuiabá, Paraná Clube e São Caetano. Esse ano, esteve à frente do Sampaio Corrêa, onde conquistou o título de campeão da Copa do Nordeste.

Recentemente, Roberto esteve no Londrina, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Roberto chegou ao Londrina com a equipe dentro da zona de rebaixamento, após as passagens de dois técnicos. Com a chegada do novo treinador, o Londrina teve 8 vitórias em 9 jogos disputados dentro do Estádio do Café, de forma seguida. A partir daí a equipe foi para a parte de cima da tabela. Sob o comando de Roberto, o Londrina teve 10 vitórias em 19 jogos disputados, totalizando 26 gols marcados e 19 sofridos. A equipe terminou sua participação no campeonato em 8º lugar.

“É um prazer enorme estar vestindo essa camisa. Nossa expectativa é a melhor possível. Queremos seguir com o espírito vencedor do Novorizontino, que é conhecido pelo seu trabalho grande e sério, marca registrada do clube. Tenho certeza que daremos continuidade a isso, pensando sempre em chegar o mais à frente possível, e assim, enaltecer ainda mais esse manto”, disse o novo técnico do Tigre.

Roberto comentou sobre o Paulistão e o que espera do elenco para a nova temporada: “A cada ano, se torna mais difícil. Trata-se de um campeonato muito seletivo e concorrido, onde o linear entre ser vencedor e perdedor é muito próximo e cada partida é uma decisão. Nossos atletas precisam comprar essa ideia desde o começo. Estamos em busca de um elenco aguerrido e com um DNA vencedor, como sempre foi o Novorizontino. Acredito que dessa forma, somado ao apoio do nosso torcedor, temos ainda mais força para alcançar nossos objetivos em 2019”, finalizou.

O Novorizontino fará sua estreia no Paulistão 2019 fora de casa, no dia 20 de janeiro, contra o Ituano.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino