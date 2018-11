Rios: dragagem já retirou mais de 54 mil metros cúbicos de entulhos

O trabalho de dragagem e desassoreamento realizado impediu cheias e, consequentemente, diminuiu riscos de enchentes nos principais pontos de alagamento da cidade.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, foram registrados 77 milímetros de chuva nos primeiros oito dias de novembro, contra 132 milímetros em todo o mês passado. A maior incidência ocorreu na madrugada de domingo, dia 4, com registro de 33 milímetros de precipitação. E o tempo chuvoso ainda prossegue.

O trabalho de prevenção, iniciado em julho do ano passado, consiste na retirada de entulhos e sujeira dos leitos do rio São Domingos e córregos, facilitando a vazão da água. De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços, 54.954 metros cúbicos de entulho foram retirados dos afluentes, o equivalente a 7.850 caminhões carregados.

A limpeza foi realizada nos córregos Retirinho, Fundo, Barro Preto e Minguta e em partes do ribeirão São Domingos, além das lagoas dos Residenciais Martani e Agudo Romão 2. Nos últimos anos, a falta de manutenção causou enchentes e alagamentos em casas e ruas, gerando prejuízos a moradores e comerciantes.

Além do trabalho de dragagem, que continua em andamento e cujos projetos são licenciados pela Secretaria de Meio Ambiente, equipes da Secretaria de Obras e Serviços começaram a implantar galerias pluviais para solucionar antigos problemas.

É o caso dos bairros Cidade Jardim e Distrito Industrial Pedro Boso, cujas obras estão em andamento neste momento. Além dessas, há licitações abertas para que outras redes sejam instaladas: as melhorias estão previstas para as ruas Antônio Girol, no Parque Glória, Mongaguá, no Jardim Alpino, e Altair, na Vila Celso.

