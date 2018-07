Rio Preto recebe Circuito Paulista de Tênis a partir desta sexta-feira (13)

São José do Rio Preto recebe o Circuito Aberto Juvenil de Tênis II de sexta-feira (13) até domingo (15). São tenistas federados e não federados, divididos em categorias por idade (10 a 18 anos), masculino e feminino, atuando nas quadras de saibro do Clube Monte Líbano.

Os federados vão brigar por pontos no ranking da Federação Paulista de Tênis nas categorias 12M; 12F; 14M; 14F; 16M; 18M e 18F. Também acontece, de forma simultânea, o torneio para atletas de Rio Preto e região nas categorias 10M, 12M, 14M, 16M e 18M; 10F, 12F, 14F e 15 a 18F. Os jogos têm início às 9 horas e a competição tem entrada gratuita ao público.

O circuito, que tem a gratuidade na inscrição, é dividido em três etapas. A 1ª etapa aconteceu na Casa de Portugal, em Fernandópolis, entre os dias 5 e 8 deste mês; o Clube Monte Líbano recebe a 2ª etapa – com inscrições já encerradas. Já a 3ª etapa será realizada de 2 a 5 de agosto no Lins Country Clube, em Lins – com inscrição até 24 de julho.

O Circuito Aberto Juvenil de Tênis II é uma realização da Associação Desportiva Ateneu Mansor por meio da da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, tem como patrocínio a Usina Colombo/Açúcar Caravelas e apoios: FPT Clube Casa de Portugal/ Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto/ Lins Country Clube.

Crédito da imagem: Vinicius de Paula/TodoSports