Rio Preto recebe ação ‘Pedestre na Via’ no próximo dia 10

Em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a Polícia Militar Rodoviária, a AB Triângulo do Sol realiza uma nova edição do Pedestre na Via, em São José do Rio Preto, na próxima segunda-feira (10). A atividade ocorrerá na passarela do km 440,700 da Rodovia Washington Luís (SP-310), próximo ao Hospital de Base, das 16h30 às 17h30.

O objetivo do Pedestre na Via é conscientizar as pessoas quanto à importância de usar a passarela para evitar atropelamentos. Durante a ação de segurança viária, equipes da concessionária instruem os participantes sobre travessia segura e distribuem folhetos educativos sobre o tema. Os pedestres ganham ainda um delicioso lanche.

Não são só motoristas que precisam ficar atentos. Os pedestres também precisam assumir comportamentos seguros para evitar acidentes. De acordo com relatórios do Infosiga, entre janeiro e outubro desse ano, 1.139 pedestres morreram em acidentes de trânsito no Estado de São Paulo, em vias municipais e rodovias.

Serviço:

Pedestre na Via em São José do Rio Preto

Data: 10 de dezembro (próxima segunda-feira)

Horário: das 16h30 às 17h30

Local: na passarela do km 440,700 da SP-310, próximo ao Hospital de Base

Da Redação

Foto – Divulgação