Rio Preto recebe ação de segurança viária para pedestres na quarta, 1

Em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a Polícia Militar Rodoviária, a AB Triângulo do Sol realiza uma nova edição do Pedestre na Via, em São José do Rio Preto, na próxima quarta-feira (11). A atividade será no dispositivo do km 435,600 da Rodovia Washington Luís (SP-310) – próximo à Leroy Merlin, das 16h30 às 17h30.

O objetivo do Pedestre na Via é conscientizar as pessoas quanto à importância de usar a passarela para evitar atropelamentos. Durante a ação de segurança viária, equipes da concessionária instruem os participantes sobre travessia segura e distribuem folhetos educativos sobre o tema. Os pedestres ganham ainda um delicioso lanche.

Não são só motoristas que precisam ficar atentos. Os pedestres também precisam assumir comportamentos seguros para evitar acidentes. De acordo com relatórios do Infosiga SP, de janeiro a maio deste ano, 586 pedestres morreram em acidentes de trânsito no Estado de São Paulo, dos quais 209 em rodovias.

Para ajudar a mudar esta realidade, além de promover ações de conscientização constantes para um trânsito mais seguro, a AB Triângulo do Sol implantou nove novas passarelas e reformou todas as outras, somando 17 ao longo do trecho, desde o início da concessão. A concessionária ainda implantou defensas rígidas (muros de concreto) e alambrados no canteiro central, sob as passagens, a fim de evitar a travessia de risco.

Da Redação

Foto – Divulgação