Rio Preto é sede de Festival Paralímpico neste sábado (22)

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) promove o Festival Paralímpico neste sábado (22) – quando comemora-se o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, das 8h30 às 12 horas, no Centro Regional de Eventos, em São José do Rio Preto.

O evento, que será realizado simultaneamente em 48 cidades do País, tem como objetivo promover a experimentação do esporte adaptado a cerca de 7,2 mil crianças, com faixa etária de 10 a 17 anos. Para isso, alguns ajustes precisaram ser feitos a fim de viabilizar a execução das atividades por todo Brasil.

A programação oferecerá três modalidades por sede e terá duração de 2h30 – das 8h30 às 11h. Em Rio Preto as modalidades abordadas serão basquete, bocha e atletismo. Em alguns núcleos, como nas modalidades praticadas em cadeira de rodas, serão utilizadas cadeiras de plástico. Na bocha, as bolas poderão ser feitas com meias ou bexigas com areia.

Vale ressaltar que, a partir do Festival Paralímpico, haverá a criação de uma cartilha com atividades esportivas paralímpicas para a Educação Física regular, desenvolvida em parceria com a Academia Paralímpica Brasileira. Em Rio Preto o coordenador do evento será Paulo César dos Santos, o Jatobá, atleta da Seleção Brasileira de basquete e também do Clube Amigos dos Deficientes (CAD/Corinthians/Vetnil/Cofco).

Da Redação

Foto – Divulgação