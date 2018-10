Revisão do Plano Diretor começa com Leitura Técnica Participativa

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Planejamento e Informática, iniciou as reuniões para a etapa de Leitura Técnica Participativa, imprescindível para a revisão do Plano Diretor do Município. O objetivo é rever o documento e torná-lo mais adequado às constantes mudanças urbanas e ao crescimento da cidade.

O projeto prevê um mapeamento participativo da cidade, com mesas de trabalho e propostas relacionadas aos temas social, cultural, econômico, urbano e institucional, cujos objetivos deverão levar em conta o desenvolvimento sustentável e o crescimento ordenado de Catanduva.

“Para que seja feita a reestruturação necessária, o primeiro passo é o processo de releitura do documento, através da leitura técnica”, comentou a secretária de planejamento.

A Leitura Técnica Participativa foi elaborada pela Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), com quem o município tem um contrato de cooperação para a revisão do Plano Diretor, e técnicos da Secretaria de Planejamento. A primeira etapa foi realizada na terça-feira, dia 9, e contou com a participação do arquiteto e professor doutor Luiz Antônio Nigro Falcoski, da Ufscar.

“As reuniões servirão de base para a discussão de uma nova proposta, com leitura técnica e o direcionamento de melhorias para toda a cidade”, afirmou Falcoski.

O Plano Diretor é um instrumento de planejamento do desenvolvimento urbano das cidades, cujas diretrizes são pensadas para, aproximadamente, 20 anos, com previsão de revisões a cada cinco anos. Em 2011, uma revisão já havia sido proposta em Catanduva, mas não foi aprovada pela Câmara Municipal.

“A necessidade de revisão é constante. Em 2006, havia inúmeras irregularidades no município, corrigidas por meio do Plano Diretor. Mas, outras demandas surgiram com o tempo e o desenvolvimento da cidade. As mudanças são extremamente necessárias e contribuem para a melhoria e qualidade de vida da população”, disse Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches, membro da equipe da Ufscar.

As reuniões de leitura comunitária para a revisão do Plano Diretor serão realizadas às terças-feiras, no Centro Cultural. As reuniões abertas à participação popular serão iniciadas em novembro e divulgadas posteriormente. A intenção é de que os estudos sejam concluídos até o início de dezembro.

Da Redação

Foto – Divulgação