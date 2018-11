Reuniões comunitárias definem revisões do Plano Diretor de Catanduva

A população poderá participar da próxima etapa da revisão do Plano Diretor do Município. Serão cinco reuniões abertas à comunidade para que todos tenham a oportunidade de apresentar propostas e anseios para o desenvolvimento da cidade. O trabalho é liderado pela Secretaria de Planejamento e Informática.

Os encontros serão realizados na sede da Fatec, no Centro, nos dias 27 de novembro, 4, 11 e 18 de dezembro, sempre a partir das 14 horas. O primeiro encontro ocorreu ontem, dia 20.

“As reuniões serão temáticas, de forma que possamos abordar problemas e propostas de melhorias para áreas da saúde, educação, meio ambiente, segurança, emprego, instrumentos para gestão pública, entre outros assuntos”, comenta a secretária de Planejamento.

A etapa comunitária dá sequência ao trabalho iniciado com a Leitura Técnica Participativa, em que o Plano Diretor atual foi revisto e debatido junto a gestores e integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (Comdu). Os resultados estão disponíveis no item Plano Diretor no site www.catanduva.sp.gov.br.

A Leitura Técnica Participativa foi elaborada pela Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), com quem o município tem um contrato de cooperação para a revisão do Plano Diretor, junto aos técnicos da Secretaria de Planejamento.

Revisão

A revisão do Plano Diretor, prevista em lei, tem objetivo de torná-lo mais adequado às constantes mudanças urbanas. O projeto prevê um mapeamento participativo da cidade, por meio dos encontros com mesas de trabalho, para detectar propostas que favoreçam o desenvolvimento sustentável e o crescimento ordenado de Catanduva.

“A necessidade de revisão é constante. As mudanças são extremamente necessárias e contribuem para a melhoria e qualidade de vida da população”, disse Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches, membro da equipe da Ufscar.

O que é

O Plano Diretor é um instrumento de planejamento do desenvolvimento urbano das cidades, cujas diretrizes são pensadas para, aproximadamente, 20 anos, com previsão de revisões a cada cinco anos. Em 2011, uma revisão já havia sido proposta em Catanduva, mas não foi aprovada pela Câmara Municipal à época.

Da Redação

Foto – Divulgação