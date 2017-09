Renovação: Partido Novo faz sua 1ª apresentação em Catanduva

Catanduva receberá no próximo dia 20 de setembro a apresentação do Partido Novo, às 19 horas na sede da Associação Comercial e Empresarial – ACE.

O evento é aberto ao público e principalmente aqueles cidadãos que querem fazer a diferença na política do país. Fundado em fevereiro de 2011 o Partido Novo surgiu da união de cidadãos insatisfeitos com a quantidade de impostos pagos frente a qualidade dos serviços públicos recebidos.

Em Catanduva essa mesma insatisfação com o cenário político e o desejo por mudanças, motivou um pequeno grupo a se mobilizar e juntos batalharem em prol de um futuro melhor. O grupo é formado por empresários, profissionais liberais e médicos que encontraram um objetivo em comum: Fazer a diferença.

Membros do grupo foram para a cidade de Ribeirão Preto, conhecer o Núcleo e o seu líder, Daniel Caetano, demonstrando o interesse e a similaridade dos ideais do grupo com o partido. E desta busca, o grupo catanduvense passou a ser um R30 – grupo de filiados que coordenam as ações no município. Dessa forma, foi incluído no calendário nacional do partido uma apresentação em Catanduva.

João Marcelo Porcionato, líder do R30 local, destaca que o grupo está empenhado em levar o maior número de pessoas interessadas, para a apresentação do partido, bem como o engajamento e filiação.

“Estamos no início de um processo que tem tudo para dar certo. Hoje, buscamos apresentar para a população quais são os ideais do Partido Novo e principalmente, demonstrar que existe um outro jeito de se fazer política”, finaliza Porcionato.

MEMBROS

O R30 em Catanduva é formado por: Alex Tomazini, André Nardini, Carlos Ribeiro, Christian Pizarro, Fabrício Pencini, Fernanda Albano, João Marcelo Porcionato, Lucas Dalto Pizarro, Dr. Murilo Tricca e Rafael Segura.

PARTICIPE!

Para participar da apresentação do Partido Novo basta se inscrever por meio do link:

https://www.sympla.com.br/apresentacao-do-partido-novo-em-catanduva–20092017__177848

SERVIÇOS:

Apresentação Partido Novo em Catanduva

Loca: Rua Alagoas, 137 – Centro – Catanduva – Auditório da ACE

Data: 20/09/17 – quarta-feira às 19 horas.

Informações: partidonovo.catanduva@gmail.com

SAIBA MAIS SOBRE O PARTIDO

Site: www.novo.org.br, Facebook: NOVO 30 (Nacional) Novo Catanduva (local)

O NOVO é um movimento que foi iniciado por cidadãos insatisfeitos com o montante de impostos pagos e a qualidade dos serviços públicos recebidos. Este grupo de pessoas nunca havia se candidatado a nenhum cargo eletivo, mas concluiu que um partido político seria a ferramenta democrática adequada para realizar as mudanças desejadas e necessárias.

O NOVO foi fundado em 12 de fevereiro de 2011 por 181 cidadãos de 35 profissões diferentes e oriundos de dez estados da Federação. Durante três anos e meio, nos dedicamos ao trabalho de divulgação dos nossos objetivos e valores e ao cumprimento das exigências legais para o registro do partido.

Com nove Diretórios Estaduais formados e 502 mil assinaturas de apoio para a criação do partido validadas, solicitamos, em julho de 2014, o registro definitivo do NOVO, que foi deferido pelo TSE em 15/09/2015. O NOVO tornou-se, então, o 33º partido brasileiro em atuação e foi autorizado a ter filiados, lançar candidatos e adotar o número 30.

Fonte: www.novo.org.br

