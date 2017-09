Refis é aprovado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo

Na noite da última quarta-feira, 13 de setembro, o Programa de Refinanciamento de Dívidas – Refis foi aprovado por unanimidade no Tribunal de Justiça de São Paulo.

O vereador Maurício Gouvea (PV), que idealizou o projeto, esteve em São Paulo para acompanhar de perto a votação, que foi aprovado por 25 desembargadores.

Relembrando

O cidadão ou empresa que desejar aderir ao Programa de Refinanciamento de Dívidas – Refis, poderá pagar à vista seus débitos ou em até seis parcelas com 100% de desconto das penalidades. O percentual de desconto diminui à medida em que o número de parcelas aumenta.

Aqueles que quiserem parcelar as dívidas em até um ano terão 90% de desconto e quem quiser parcelar em 18 meses poderá abater 85% dos juros e multas. Há ainda a possibilidade de pagamento em 24 meses com 80% de desconto; 30 meses com 75% de desconto e 36 meses com 70% de desconto nas penalidades.

