Rede de Shoppings investe em plataforma de e-commerce

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers lançará no primeiro semestre de 2019 o seu e-commerce. A novidade, nomeada de Iguatemi 365, surge com a proposta de oferecer aos clientes uma plataforma de vendas online com a excelência e curadoria da marca Iguatemi, 24 horas, durante os 365 dias no ano.

Reconhecida como uma das principais incentivadoras da indústria da moda no país e porta de entrada no Brasil de consagradas marcas internacionais, a Iguatemi cria um meio digital para fortalecer ainda mais o físico, ou seja, os seus shoppings, aproveitando a estrutura das lojas, integrando os estoques e respeitando a precificação. O Iguatemi 365 contará com as melhores marcas do varejo nacional e internacional. O canal de vendas online promete ser repleto de novidades e atenderá não apenas os fiéis amantes dos shoppings das cidades em que a rede está presente, como o Iguatemi São José do Rio Preto, mas clientes de todo o Brasil.

“Estamos quebrando as barreiras geográficas. O Iguatemi 365 é a possibilidade de aproximarmos a marca Iguatemi de nossos clientes, independente da região do país que ele esteja. A nova plataforma dá continuidade ao nosso compromisso com a inovação e as tendências do setor, promovendo uma experiência 100% ominichannel ao consumidor”, conta Carlos Jereissati Filho, presidente da Iguatemi Empresa de Shopping Centers.

Acessível por qualquer dispositivo – desktop, smartphone ou tablet -, o e-commerce premium contará com diversas facilidades aos consumidores. Entre as vantagens do serviço, estão a possibilidade de agendar a retirada dos produtos e experimentá-los no concierge do shopping Iguatemi São Paulo, programa de fidelidade para clientes one, além de conteúdo editorial exclusivo sobre os produtos e marcas.

O Iguatemi 365 é uma aposta importante na estratégia digital da companhia, que reforça seu pioneirismo ao investir em um modelo de negócio que irá alavancar o posicionamento da Iguatemi no segmento ominichannel.

Da Redação

Foto – Divulgação