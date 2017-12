Receita Federal abre hoje consulta ao sétimo lote de restituições

A Receita Federal abre nesta sexta-feira, 8 de dezembro, consulta ao Sétimo lote de restituição do IRPF de 2017. Na Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto, que engloba 72 cidades, serão contemplados 15.361 contribuintes.

O valor das restituições chega a R$16.367.875,98. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet (http://idg.receita.fazenda.gov.br), ou ligar para o Receitafone 146.

Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração (endereço: www.receita.fazenda.gov.br -> onde encontro -> extrato da DIRPF) e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a auto regularização, mediante entrega de declaração retificadora.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BANCO DO BRASIL ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM