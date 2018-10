Recanto Monsenhor Albino ganhará espaço para atividades físicas

Nesta terça-feira (30), às 14h30, no Recanto Monsenhor Albino, será realizada solenidade de inauguração do “Espaço de atividades físicas Irmã Anália Nunes”. O ambiente para a prática de exercícios físicos contará com equipamentos de ginástica utilizados em praças e parques, fruto de doações por empresas catanduvenses. No total, cerca de 50 idosos serão beneficiados pelo novo espaço.

Durante o evento será apresentado o projeto técnico de elaboração para o público presente e, em seguida, inauguração oficial com café da tarde especial. O projeto para a instalação do Espaço foi iniciado no ano passado, devido à necessidade de local para a promoção da saúde e interação entre os idosos.

Da Redação

Foto – Arquivo