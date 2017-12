Reajuste do Transporte Intermunicipal será aplicado em janeiro

A partir da zero hora do dia 2 janeiro de 2018, entra em vigor o reajuste das linhas do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros do Estado de São Paulo. A alíquota de 3,32% será aplicada tanto nas linhas suburbanas quanto nas rodoviárias.

O reajuste autorizado pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) não incide sobre as linhas intermunicipais metropolitanas, essas são de competência da EMTU. O reajuste previsto para janeiro ocorre após 18 meses sem aumento – em julho de 2016 o percentual foi de 9,56%.

Passageiros das linhas rodoviárias podem comprar antecipadamente suas passagens antes do reajuste, já que os bilhetes emitidos com data em aberto não têm validade. A inflação (IPC-A) no período considerado para o cálculo do reajuste desse ano acumulou 3,59%.

Esse ano, 187 veículos zero quilômetro (ano 2017) foram integrados a frota que é gerenciada e fiscalizada pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Da Redação, com informações da Assessoria de Imprensa da Artesp

Foto – Ilustrativa