Ranking coloca SP-310 como a 7ª melhor rodovia do país

A AB Triângulo do Sol foi destaque na 22ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias, divulgada na última quarta-feira (17), em Brasília, pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT). A ligação que inclui a Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326/BR-364, de Barretos a Bueno de Andrade) aparece em 5º lugar e a ligação que envolve a Washington Luís (SP-310/BR-364, SP-310/BR-456, entre Limeira e São José do Rio Preto), com grande parte do trecho administrado pela concessionária, aparece na 7ª colocação.

Já a ligação que contempla o segmento da Rodovia SP-333 sob gestão da AB Triângulo do Sol (SP-330/BR-050 e SP-333, de Ribeirão Preto a Borborema),aparece em 11º lugar na lista. No ranking, todas as três ligações rodoviárias foram classificadas como ótimas.

O resultado da pesquisa reflete o trabalho contínuo da concessionária em ampliar e conservar o sistema rodoviário. Desde o início da concessão, em 1998, a concessionária realizou investimentos na ordem de R$ 4,1 bilhões, dos quais, aproximadamente, R$ 1,2 bilhão foi destinado ao pavimento.

Método de avaliação

Nesse ranking, 18 das 20 melhores rodovias do país são concessões estaduais paulistas fiscalizadas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A 22ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias avaliou 107 mil quilômetros de rodovias, o que corresponde a toda a malha federal pavimentada e aos principais trechos estaduais, também pavimentados.

Segundo a pesquisa, as rodovias concedidas à iniciativa privada tiveram melhora de 7,5 pontos percentuais entre 2017 e 2018. No total, 81,9% do estado geral dessas vias foi classificado como ótimo ou bom, sendo que, no ano passado, esse índice foi de 74,4%.

Mais sobre a pesquisa

A 22ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias foi realizada em 30 dias, por 24 equipes de pesquisadores, com cinco equipes de checagem. Além da avaliação do estado geral, do pavimento, da sinalização e da geometria da via, a pesquisa traz informações sobre infraestruturas de apoio, como postos policiais, postos de abastecimento, borracharias, concessionárias e oficinas de caminhões ou ônibus, restaurantes e lanchonetes.

Da Redação

Foto – Divulgação