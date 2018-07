Raiva: Catanduva começa campanha para vacinar cães e gatos

A Secretaria de Saúde deu início a Campanha de Vacinação contra Raiva. A estimativa é vacinar 17.379 cães e 3.509 gatos. O atendimento será conduzido por equipe do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), que sairá a campo para fazer a imunização.

O atendimento será feito por escalas para melhor controle e acesso aos animais que precisam ser vacinados.

Inicialmente, as doses serão aplicadas em cães e gatos que vivem em chácaras do município. O cronograma para essas regiões da cidade começa no próximo domingo, dia 15. Na ocasião serão atendidos os bairros Morada dos Executivos, Jardim das Oliveiras e Morada dos Pássaros.

Também serão montados postos móveis de vacinação nos quatro cantos da cidade para atender a demanda a partir de setembro. Outra alternativa para quem cria grande quantidade de cães e gatos é agendar atendimento no próprio Centro de Controle de Zoonoses pelo telefone: 3524-2445.

Animais com mais de três meses de idade devem ser vacinados anualmente contra raiva. A vacina está disponível gratuitamente no CCZ.

Da Redação

Foto – Divulgação