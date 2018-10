Radioterapia/HCC: começa a instalação dos acessórios do acelerador linear

A Fundação Padre Albino prossegue as obras de acabamento no Serviço de Radioterapia/HCC. No cronograma de intervenções externas estão pavimentação, calçamento, iluminação e paisagismo. Internamente estão sendo instalados os acessórios do acelerador linear, blindagem da casamata e montagem do móvel de comando operacional.

Os funcionários da Fundação iniciaram a limpeza e a terraplenagem na área do estacionamento para pacientes, médicos e funcionários. Toda a pavimentação terá piso de concreto intertravado, iluminação para maior segurança do local e serão instalados bancos. Além disso, o espaço contará com paisagismo especial, tornando o ambiente agradável e aconchegante para os pacientes e seus acompanhantes.

Na área interna começou a ser instalado, no último dia 03, o móvel de comando do acelerador, onde todas as funções serão programadas e controladas – o equipamento exige cuidados especiais, como refrigeração 24 horas, que já entrou em funcionamento. No dia 28 último, técnicos da empresa especializada em portas blindadas realizaram medições na casamata para a implantação da blindagem. A previsão de entrega e conclusão é de aproximadamente 15 dias.

O “no-break”, estrutura complementar do sistema hospitalar, foi adquirido, com previsão de entrega até a próxima semana. O sistema fornece proteção importante ao hospital, pois em caso de queda evita a interrupção do fornecimento de energia elétrica, não ocorrendo danos ou complicações nos aparelhos e nos procedimentos médicos.

O Serviço de Radioterapia terá capacidade para atender de 100 a 120 pacientes/dia através do SUS, convênios e particulares.

Da Redação

Foto – Divulgação