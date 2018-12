‘Queda de braço’ entre Executivo e Legislativo pode deixar catanduvense sem transporte público

Uma ‘queda de braço’ entre a Prefeitura de Catanduva e o Legislativo pode deixar o catanduvense sem transporte público coletivo a partir do próximo dia 15. O imbróglio se arrasta desde o final de junho, quando o Executivo encaminhou aos Vereadores um Projeto de Lei autorizando a realização de uma licitação para a contratação de serviços de transporte.

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) abriu concorrência pública para a definição de uma nova transportadora, vencida no dia 7 de novembro e que não teve interessados.

“Trata-se de uma contratação sequencial, cujo serviço é essencial à população. A cidade não pode ficar sem transporte público. As empresas que entrarão na disputa têm tempo hábil para estudar o edital e oferecer boas condições à Prefeitura e aos usuários. Temos a preocupação de fazer as coisas dentro dos preceitos legais e de acordo com os critérios técnicos exigidos”, disse o secretário, à época.

Em um comunicado divulgado em um jornal impresso de Catanduva, o Executivo responsabilizou a Câmara pela situação. Em contrapartida, o Legislativo diz ter encontrado falhas no contrato as quais poderia prejudicar a população.

“Na atual licitação, pretendia-se diminuir o número de ônibus grandes, passando de 22 para 13, e os 9 ônibus restantes seriam substituídos por micro-ônibus, o que com certeza ia fazer com que o catanduvense andasse igual uma “sardinha na lata” e sem contar a possibilidade de colocar várias pessoas em pé no transporte coletivo”, declarou Enfermeiro Ari, por meio de nota.

Não concordando com o projeto que prejudicaria a população catanduvense, o Chefe do Legislativo Catanduvense defendeu juntamente com alguns vereadores a mudança da propositura elaborada pelo prefeito municipal.

“O Projeto foi protocolado no dia 19 de junho e tramitou pela Casa por 98 (noventa e oito) dias. E em todo esse tempo, eu e alguns vereadores defendemos a mudança no projeto, sendo elas: licitação com menor valor na tarifa, fazendo com que a tarifa reduzisse drasticamente para o consumidor e a concessão por 5 anos renovável para mais 5 anos, para analisarmos se o serviço estaria sendo bem desempenhado pela empresa vencedora”, disse Enfermeiro Ari.

O Presidente do Legislativo ainda informa que quando houve a votação do PLC 47/2018, em vez de fazer uma emenda, os vereadores decidiram por rejeitar os artigos que continham os 10 anos renováveis por mais 10 anos e o maior valor de outorga, o que em primeira discussão fez com que o projeto fosse aprovado.

“Quando o projeto entrou para segunda discussão, dez dias após ser votado e aprovado em primeira discussão, os vereadores ligados ao governo aplicaram uma manobra política, a qual um dos vereadores deixou o plenário, por não querer se indispor, e por se tratar de um projeto que precisava de 9 (nove) votos para ser aprovado, não conseguimos atingir Quórum”, finalizou.

Da Redação

Foto – Divulgação