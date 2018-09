Quatro jogos abrem a Copa de Futebol Menor neste sábado

A Copa Regional de Futebol Menor – categorias sub 11 e sub 13 – terá início com quatro jogos neste sábado, dia 29. A abertura do evento está marcada para as 8h30, no Conjunto Esportivo Anuar Pachá.

A competição é realizada pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) e reunirá cinco equipes nas duas categorias: Smelt, CEU do Eldorado, Novais, Bebedouro e Cajobi.

A primeira rodada terá duelos entre as equipes sub 11 e sub 13 de Novais contra Cajobi, além de Smelt Catanduva versus Bebedouro.

De acordo com o esquema definido pela organização, todas as equipes se enfrentam entre si ao longo da competição. As quatro melhores colocadas fazem a semifinal, quem se sair melhor vai para a final que definirá o campeão de cada categoria. Os atletas serão premiados com troféus e medalhas.

A previsão é que o campeonato tenha duração de sete semanas, com partidas sempre aos sábados. A entrada para assistir os jogos é gratuita.

