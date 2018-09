Qualidade de vida é foco da Semana da Árvore em Catanduva

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, realizará a Semana da Árvore, até o dia 21 de setembro. Serão várias atividades de conscientização sobre a importância das árvores e o seu impacto na redução de gás carbônico, possibilitando melhor qualidade de vida à população.

Nos dias 18, 19 e 20, alunos do Programa Criança Cidadão do Futuro e integrantes do Instituto de Deficientes Visuais de Catanduva (IDVC) participarão de palestra sobre arborização urbana com a educadora ambiental Daiane Ciccone Cesarino, de visita monitorada ao Viveiro de Mudas e de uma oficina de plantio.

Para o Dia da Árvore, na sexta-feira (21), as equipes do Meio Ambiente estarão na Praça da República com orientações sobre arborização e doação de mudas para plantio em calçadas. “Uma cidade arborizada reflete diretamente no bem-estar da população: mais sombra, mais verde e, consequentemente, a melhora na qualidade do ar”, disse a chefe da Divisão de Proteção Ambiental.

Finalizando as ações em comemoração à data, a Prefeitura formalizou parceria com o Pedal Natureza, projeto realizado pelo Sesc Catanduva de incentivo à prática esportiva e preservação ao meio ambiente. A ação será no dia 30 de setembro, às 9h30, com saída da unidade local do Sesc. As inscrições são gratuitas.

Durante o passeio, os participantes percorrerão os parques da cidade e serão convidados a participar do plantio de mudas no Parque dos Ipês. Toda a atividade será orientado por profissionais do Sesc. A Guarda Civil Municipal fará a escolta e contribuirá para a segurança dos ciclistas.

Mais informações sobre a programação da Semana da Árvore podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-0814. Os detalhes do Pedal Natureza estão no site www.sescsp.org.br/catanduva.

Da Redação

Foto – Divulgação