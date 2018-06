Quadrangular de basquete tem início neste sábado (30)

Catanduva terá o 1º Quadrangular de Basquete/Smelt no final de semana. Os jogos prometem agitar as quadras do Conjunto Esportivo Anuar Pachá, no sábado, dia 30. Os jogos começam às 14 horas e a entrada é gratuita. O evento faz farte da programação comemorativa ao Centenário de Catanduva.

Estão confirmadas as equipes masculinas Smelt Catanduva, Hooppz Catanduva, Medicina Fameca e Pirangi. Os duelos já estão definidos. Serão quatro jogos. A primeira partida será entre Medicina Catanduva e Pirangi. Em seguida, entram em quadra Catanduva Smelt e Hooppz.

As equipes que vencerem os jogos disputam o título de campeão. Quem for derrotado na primeira partida, tenta jogar pelo terceiro lugar na competição. O primeiro e o segundo colocados ganham troféus.

A etapa visa incentivar a prática na modalidade na cidade, além de ser preparatória à participação de Catanduva nos Jogos Regionais, com provas em julho, em Votuporanga.

Agenda

1º Quadrangular Basquete/Smelt

Data: sábado, dia 30 de junho

Local: Conjunto Esportivo Anuar Pachá

Endereço: Rua Rebouças, 69, Parque Iracema

Horário: A partir das 14 horas

Da Redação

Foto – Divulgação