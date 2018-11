Prova do Enem terá horários especiais de ônibus no domingo, 4

A Prefeitura de Catanduva e a Jundiá Transportadora disponibilizarão linhas extras para o atendimento de alunos que prestarão o Enem – Exame Nacional do Ensino Médio, no domingo, dia 4. Os detalhes foram acertados pela Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU). Durante o período da prova, serão disponibilizados ônibus nos seguintes horários, conforme o local de aplicação do exame:

– Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (IMES)

IDA: Linha Amêndola – saída do Terminal às 11h15 e 12h15

Carro Especial – saída do Terminal às 12 horas

Trajeto: Terminal, Rua Pará, Av. José Nelson Machado, Pista Lateral Av. Comendador Antônio Stocco, Imes Catanduva.

VOLTA: Linha Amêndola – saída do Terminal às 17h15 e 18h15

Carro Especial – saída do Imes Catanduva às 19h45

Trajeto: Imes Catanduva, Poupatempo, Rua Brasil, Rua Amazonas, Terminal.

– Colégio Jesus Adolescente (Anglo)

IDA: Linha Vila Celso – saída do Terminal às 11h15 e 12h15

Carro Especial – saída do Terminal às 12 horas

Trajeto: Terminal, Rua Pará, Av. José Nelson Machado, Pista Lateral Avenida Comendador Antônio Stocco, Imes Catanduva.

VOLTA: Linha Vila Celso – saída do Terminal às 18h15 e 19h15

Carro Especial – saída do Imes Catanduva às 19h45

Trajeto: Imes Catanduva, Poupatempo, Rua Brasil, Rua Amazonas, Terminal.

– Colégio Ressurreição

IDA: Linha Tarraf – saída do Terminal às 11h30 e 12h30 (ponto da Rua 7 de Setembro, esquina Rua Campinas).

VOLTA: Linha Tarraf – saída do Terminal às 17h30, 18h30 e 19h30 (ponto da Rua 12 de Outubro, esquina com a rua Uberaba).

– Escola Estadual Barão do Rio Branco

IDA: Linha Engrácia – saída Terminal às 11h45 e 12h45 (ponto na Av. 24 de Fevereiro, ao lado da E.E. Barão do Rio Branco).

Linha Amêndola – saída Terminal às 10h15 e 11h15 (ponto na Av. 24 de Fevereiro, ao lado da E.E. Barão do Rio Branco).

VOLTA: Linha Engrácia – saída Terminal às 18h45 horas e 19h45 (ponto na Av. 24 de Fevereiro, ao lado da E.E. Barão do Rio Branco).

Linha Amêndola – saída Terminal às 18h15 e 19h15 (ponto na Av. 24 de Fevereiro, ao lado da E.E. Barão do Rio Branco).

Da Redação

Foto – Divulgação