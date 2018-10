Prosseguem as obras de acabamento na Radioterapia/HCC

A Fundação Padre Albino continua com as obras de acabamento no Serviço de Radioterapia/Hospital de Câncer de Catanduva/HCC. Funcionários prosseguem com os trabalhos na área que abrigará o estacionamento para pacientes, médicos e funcionários. Toda a pavimentação será feita com piso de concreto intertravado, haverá iluminação para maior segurança do local e bancos.

As demarcações de solo para o início do calçamento e a interligação da Radioterapia ao Hospital Emílio Carlos já foram executadas.

Na área interna foi instalado o móvel de comando do acelerador linear, onde serão feitas todas as funções programadas e controladas – o equipamento exige cuidados especiais, como refrigeração 24 horas, já em funcionamento. Também foram designados dois eletricistas para ajustes e conexões dos painéis elétricos aos sistemas gerais de energia, geradores e comunicação.

Além disso, após visita de técnicos da empresa especializada na blindagem da casamata, foi entregue a porta blindada que fará a vedação da área onde se encontra o acelerador linear, equipamento utilizado no tratamento do câncer.

O “no-break”, estrutura complementar do sistema hospitalar, chegou e aguarda sua instalação. O sistema fornece proteção importante em casos de queda de energia, evitando interrupções, danos ou complicações nos aparelhos e nos procedimentos médicos.

O Serviço de Radioterapia terá capacidade para atender de 100 a 120 pacientes/dia através do SUS, convênios e particulares.

Da Redação

Foto – Assessoria/FPA