Prorrogado prazo de inscrição nos processos seletivos de Etecs e Fatecs

Foi prorrogado para a próxima segunda-feira, 19 de novembro, o prazo de inscrição para os processos seletivos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo. Os interessados têm até às 15 horas para efetuar o cadastro.

Vestibulinho

Para o primeiro semestre de 2019, o Vestibulinho das Etecs oferece mais de 80 mil vagas em todo Estado para diversas modalidades de ensino. Para efetivar a inscrição, exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br, é necessário imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 30 em dinheiro em qualquer agência bancária até o dia 19. O exame será no dia 16 de dezembro.

O candidato que deseja concorrer a uma das vagas do Vestibulinho para as modalidades com Ensino Médio deve ter concluído o Ensino Fundamental. Já os que pretendem fazer apenas o Ensino Técnico precisam ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio. O Manual do Candidato está disponível para download gratuito.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.

Vestibular

Para efetivar a inscrição para o processo seletivo das Fatecs, exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br, o candidato deve pagar a taxa no valor de R$ 70 (em dinheiro), em qualquer agência bancária, até 19 de novembro. O exame será no domingo, 9 de dezembro.

Da Redação, com informações do Governo de SP