Projeto social envolve 40 crianças em escolinha de basquete

A história do basquete de Catanduva ganha um novo capítulo, tendo como protagonista a geração de jogadores mirins. A modalidade foi escolhida por crianças e adolescentes, com idades entre 8 e 15 anos, que integram o projeto social apoiado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt).

A turma de iniciantes tem se dedicado a aulas semanais gratuitas no Conjunto Esportivo Anuar Pachá. O projeto começou com seis alunos, em agosto deste ano. Agora são 40.

Eles têm como espelho e incentivadora a jogadora Fernanda Hartwing, que fez carreira na equipe feminina de Basquete de Catanduva e está à frente do projeto social. “Com esse trabalho voluntário, espero retribuir tudo de bom que o basquete me proporcionou, que foi uma trajetória bem sucedida e a minha formação profissional”, destacou a idealizadora do projeto.

O trabalho tem rendido frutos nas quadras. Em pouco mais de dois meses de aulas, um dos diferenciais do projeto é a participação das meninas. Para se ter ideia, uma equipe foi montada com o elenco feminino. “Para o ano que vem, a expectativa é que as meninas representem Catanduva em competições como, por exemplo, os Jogos Escolares e da Juventude”, comentou.

Aos poucos, o projeto tem ganhado apoio e identidade visual própria. Uma parceria foi consolidada com a empresa catanduvense Refrigerantes Devitto. Por conta do patrocínio, os alunos foram contemplados com camisetas e coletes. “A escolinha foi privilegiada com esse patrocínio que se traduz em incentivo às atividades”, finalizou a professora.

O cronograma de aulas de basquete está sendo estudado para expandir o projeto para o Conjunto Esportivo João Crippa, no São Francisco. O objetivo é alcançar mil crianças e adolescentes com as escolinhas de basquete.

Escolinha de Basquete/Smelt

Segunda e quarta-feira, das 18h15 às 19h15

Terça e quinta-feira, das 16h30 às 17h30

Local: Conjunto Esportivo Anuar Pachá

Da Redação

Foto – Divulgação