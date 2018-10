Projeto piloto de Floresta Urbana é implantado em Catanduva

A avenida Francisco de Lima Machado, entre os bairros Jardim Santa Rosa e São Domingos, foi escolhida para a implantação do projeto piloto Floresta Urbana, uma iniciativa da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. A ação também atende as diretivas de arborização urbana propostas pelo Programa Município VerdeAzul, do Governo do Estado.

O objetivo é ampliar, e manter preservado, os espaços verdes dentro do perímetro urbano. A avenida foi escolhida em razão das suas características: há uma grande área verde com espaço para o plantio, e intensa circulação de veículos e pessoas.

A ação realça a importância da arborização na área urbana do município, além de promover diversas vantagens como a conservação do solo, redução na temperatura do ambiente, redução da poluição e aumento da absorção da água da chuva.

“A floresta urbana gera uma série de benefícios e serviços ambientais similares aos das áreas florestais nativas, embora apresente condições e características diferentes. Dentre outros fatores, contribui com o equilíbrio da temperatura, mantém os níveis de umidade do ar e oferece sombra”, disse o diretor de Meio Ambiente, José Maurício Braga.

A sombra das árvores também reduz a evaporação causada pela radiação solar, absorve o gás carbônico da atmosfera, repõe oxigênio e retém partículas sólidas e produtos químicos que formam a poluição do ar e causam doenças respiratórias.

A expectativa é de que as árvores atinjam tamanho considerável dentro de 8 a 10 anos. A manutenção será realizada periodicamente pelas equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.

Da Redação

Foto – Divulgação