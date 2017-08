Projeto Leitura no Bosque de amanhã terá temática voltada ao Folclore

A Prefeitura de Catanduva, por meio das secretarias de Cultura e de Meio Ambiente, em parceria com o curso de Pedagogia das Faculdades Integradas Padre Albino (Fipa), realiza mais uma edição do Projeto “Leitura no Bosque”. O evento é no domingo, dia 27, das 14 às 17 horas, no Zoológico Municipal.

As atividades desenvolvidas pelos alunos de Pedagogia com as crianças serão alusivas ao Dia do Folclore Brasileiro, celebrado em 22 de agosto.

As crianças serão orientadas em diversas brincadeiras, jogos e oficinas, que têm como ponto de partida a contação de histórias, sob o tema “Brincando e aprendendo com o folclore brasileiro”. O projeto é supervisionado pela coordenadora do curso, professora Silene Fontana, e demais professoras.

Roteiro de Atividades

1 – Hora do conto: mitos e lendas folclóricas.

2 – Brincadeiras e jogos folclóricos.

3 – Músicas folclóricas.

4 – Oficina sensorial.

5 – Cantinho de comidas típicas: canjica, paçoca, pipoca.

6 – Lenda do Guaraná – Plantio de árvore.

Serviço

O Projeto Leitura no Bosque é realizado sempre no último domingo do mês, das 14 às 17 horas, no Zoológico Municipal, localizado na rua Três de Maio, 17, Jardim do Bosque. A participação é gratuita.

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Catanduva