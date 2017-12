Projeto de Lei obriga postos a informarem qual combustível é mais vantajoso

O vereador Benedito Alexandre Pereira, o “Ditinho Muleta” (DEM), protocolou na secretaria da Casa de Leis, o Projeto de Lei nº 88/2017, que dispõe sobre a exibição de percentuais de diferença de preços de combustíveis no âmbito do município de Catanduva.

O projeto obriga os revendedores e comerciantes varejistas de combustível automotivo a fixarem de maneira nítida e explícita a opção mais vantajosa, observado o cálculo aritmético (divisão do preço do etanol pelo preço da gasolina).

Segundo o parlamentar, o projeto tem o objetivo de agir em defesa do direito do consumidor, pois busca facilitar e proporcionar a identificação da melhor opção na hora do motorista abastecer o seu veículo.

“Com a aprovação deste projeto, o consumidor irá optar pelo etanol ou pela gasolina com maior facilidade, tendo em vista que o posto de combustível estará obrigado a informar a melhor opção, ou seja, a mais vantajosa para o seu bolso”, frisou Ditinho Muleta.

O Projeto de Lei nº 88/2017, aprovado por unanimidade, em 1ª e 2ª discussão, em sessão extraordinária convocada na última terça-feira (12/12), agora será encaminhado para a sanção do Poder Executivo.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM