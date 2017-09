Projeto ‘Cidade Limpa’ percorre 120 bairros a partir do dia 11

Começa no dia 11 de setembro, em Catanduva, o mutirão de limpeza “Cidade Limpa”, realizado pela TV Tem, afiliada da Rede Globo, em parceria com a Prefeitura. No município, a expectativa é de que a ação atenda 120 bairros em dez dias, recolhendo lixos e entulhos acumulados nas casas e terrenos.

Serão 13 caminhões e 65 funcionários envolvidos na operação, que será realizada de segunda a sexta-feira.

O mutirão de cidadania tem a missão de conscientizar a população e contribuir para o seu bem-estar, por meio da limpeza, prevenindo doenças, enchentes e outros transtornos para a comunidade.

“O mutirão contribui para o combate ao criadouro do Aedes e no controle de escorpiões, ratos e baratas, já que os materiais são esconderijo, reservatório e, às vezes, servem de abrigo para animais sinantrópicos. Ainda assim, a população também deve fazer sua parte”, disse o responsável pela Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (Emcaa), Lincoln Horita.

Inclusive os agentes da EMCAa e agentes comunitários visitarão os bairros antes da coleta para orientar os moradores sobre quais materiais podem ser descartados e incentivar a retirada de possíveis criadouros do Aedes.

Confira o cronograma:

Serviço

Em Catanduva, o Programa Cidade Limpa será realizado de 11 a 22 de setembro, de segunda a sexta-feira. Não serão recolhidos materiais de construção e podas de árvores. A população deve colocar materiais na calçada às 7 horas do dia marcado. Informações pelo telefone (17) 3531-9122.

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Catanduva