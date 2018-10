Programação infantil para outubro no Sesc Catanduva

No mês de outubro, em que se comemora o dia das crianças, o Sesc Catanduva traz um conjunto especial de programações culturais e esportivas, que conta com espetáculos de teatro, intervenções circenses, atividades recreativas, oficinas criativas, shows de música e dança e muitas outras atividades focadas no público infantil. O conjunto de atividades Vem Brincar! acontece de 7 a 27 de outubro, com toda programação gratuita e aberta a todos os públicos. Através das artes, da brincadeira, da recreação cultural, do esporte e das habilidades motoras, o Sesc Catanduva visa não apenas alegrar as crianças e suas famílias com uma vasta grade de eventos, mas também colaborar com o desenvolvimento e formação infanto-juvenil.

No feriado do dia 12 de outubro, sexta, a unidade estará aberta em horário diferenciado, das 9h30 até às 18h. Os destaques do Especial Vem Brincar! começam com vivências de Shantala para bebês, que é uma massagem suave, de origem indiana, que estimula o carinho, o toque e o contato dos responsáveis com as crianças. Também vai ter Dança com bebês, com a utilização de cangurus ou carregadores. Outra atração que vai dar o que falar é o espetáculo teatral que narra a história de uma princesa muito inteligente, que lança um desafio para se livrar de seus pretendentes: eles precisam adivinhar “Que bicho é esse?” É diversão garantida para toda família!

Uma atividade importante que agrega reflexão sobre consumo e consciência ambiental é a feira de Troca de Brinquedos, que o Sesc Catanduva propõe também no dia 12. Ao invés de comprar, que tal trocar? A feira é organizada com diretrizes que visam ajudar o bom funcionamento do evento – as crianças, por exemplo, é que irão negociar suas trocas, os adultos irão apenas ajudar, caso necessário. Cada brinquedo dá direito a uma troca e todos os itens devem estar em boa condição de uso. Adultos desacompanhados não podem participar da feira, apenas se acompanham uma criança. O especial infantil traz, ainda, contações de histórias, yoga, show musical, espetáculo circense e até uma oficina de iniciação ao circo, com vivências realizadas em malabarismo, equilibrismo e slack line.

Na programação mensal, continuam os espetáculos de teatro infantil, que acontecem sempre aos domingos de manhã. Em outubro, “Até onde o vento levar”, “O lixão” e o “Labirinto de Filó” são os espetáculos que o grupo Passárgada irá exibir aos domingos, nos dias 7, 14 e 21, respectivamente. Com mais de 45 anos de existência, as apresentações do grupo Passárgada exploram temas sobre a cultura brasileira e buscam um resgate de identidade através de raízes culturais. Para tal, os atores utilizam múltiplas linguagens em cena, tais como manipulação de bonecos e música tocada ao vivo.

PROGRAMAÇÃO

Especial Vem brincar!

SHANTALA – MASSAGEM PARA BEBÊS – O contato físico é a base para o desenvolvimento e está entre uma das necessidades primárias dos homens e de outros mamíferos. O toque pode ser sentido através de um abraço, um colo, um carinho e uma massagem. A Shantala é uma massagem de origem indiana com bases no yoga e na medicina ayurvédica. Existem várias técnicas de massagem, cada uma com características e objetivos específicos.

Para bebês de 0 a 2 anos acompanhados de seus pais. Necessário trazer 1 toalha de banho e 1 fralda de pano.

Local: Espaço de Brincar. Inscrições no local. Grátis.

Dias 7 e 21. Domingos, das 10h às 11h.

QUE BICHO É ESSE? – O espetáculo narra a história de um bicho esquisito, uma princesa e os desafios propostos por um rei aos pretendentes da mão da princesa para adivinharem do que é feita a sua almofada real. E está lançado o desafio para descobrir: QUE BICHO É ESSE ?

Local: Quiosque A. Retirada de ingressos gratuitos na Central de Atendimento no dia da atividade. Livre. Grátis.

Dia 12. Sexta, das 10h30 às 11h30.

LUMINÁRIA LED PAPER CRAFT – A construção de um papercraft é feita a partir de cortes, vincos e colagens. Nesta oficina os participantes poderão montar alguns modelos de luminária com LED`s. Com David Yauri, educador de tecnologias e artes do Sesc Catanduva.

Local: ETA – Espaço de Tecnologias e Artes. Inscrições no local. Vagas limitadas. Livre. Grátis.

Dia 12. Sexta, das 14h às 18h.

CRIANÇAS DA TERRA – Criança da Terra é um espetáculo cênico-musical-interativo que visa transmitir rica vivência da cultura tradicional brasileira para o público infantil. Concebido pelo artista e arte-educador Inimar dos Reis, conta com a participação do Grupo Folias e Folguedos.

Local: Quiosque A. Retirada de ingressos gratuitos na Central de Atendimento no dia da atividade. Livre. Grátis.

Dia 12. Sexta, das 16h às 17h.

DANÇA COM BEBÊS – A dança acalma e fortalece o vínculo entre o adulto e bebê. A concentração e qualidade da presença que ela proporciona, possibilita fluidez na expressão das emoções através da inspiração da música e dos movimentos do corpo. Esta aula tem o objetivo de disponibilizar um espaço para que a criança e o adulto possam sentir os benefícios da dança. Com a professora de yoga para gestantes, doula pós-parto e terapeuta naturopata, Luciana Gonçalves Garcia.

Classificação indicativa: Idade dos bebês: aconselhamos bebês que ainda não andem sozinhos (recém nascidos à engatinhantes). Local: Espaço de brincar. Inscrições no local. Vagas limitadas. Trazer carregadores de bebês, cangurus, slings. Aqueles que não tiverem, serão providenciados para uso durante a aula. Grátis.

Dias 12 e 13. Sexta e sábado, das 10h às 11h.

FEIRA DE TROCA DE BRINQUEDOS – Toda criança espera ganhar um brinquedo diferente em outubro. Que tal em vez de comprar… trocar?! A cada ano a forte influência dos meios midiáticos relacionados a criança e o consumo vem aumentando. Os impactos ambientais e sociais já são assustadores. Neste sentido, cada vez mais são necessárias ações que provoquem o repensar sobre o tema. Nesta perspectiva, o Sesc Catanduva propõe a Feira de Troca de Brinquedos, um espaço para as crianças desenvolverem formas de conversar, negociar e experimentar um jeito sustentável e divertido de brincar.

Para crianças de 2 a 8 anos acompanhadas de um adulto de referência.

Local: Espaço de Brincar. Grátis.

Dia 12. Sexta, das 14h às 16h.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – BICHO DE PALHA E MAIS INTELIGENTE QUE O REI – Neste sábado, o grupo traz duas histórias diferentes, “Bicho de Palha” e “Mais inteligente que o Rei”. Ambas as histórias são protagonizadas por mulheres que usando a perseverança, astúcia e inteligência, superaram seus obstáculos. Com o Grupo Recantação.

Local: Espaço de brincar. Inscrições no Local. Vagas limitadas. Livre. Grátis.

Dia 13. Sábado, das 16h às 17h.

INICIAÇÃO AO CIRCO – Nesta oficina os participantes irão vivenciar um pouco da arte circense aprendendo modalidades como portagem, malabarismo, slack line e equilibrismo. Com o grupo Pé no Picadeiro.

Local: Na área externa da GMF. Livre. Grátis.

Dia 14. Domingo, das 14h às 15h.

CABARÉ MUNDO CIRCUS – O “Cabaré Mundo Circus” é uma apresentação dinâmica com números de circo cheios de comicidade, com De Lucca Circus e Os Profiçççionais.

Local: Quiosque B. Retirada de ingressos gratuitos na Central de Atendimento, no dia da atividade. (O espetáculo acontecerá apos a oficina com os artistas que a ministraram). Livre. Grátis.

Dia 14. Domingo, das 16h30 às 17h30.

YOGA PARA BEBÊS – Esta aula de yoga para bebês, tem por objetivo fornecer ferramentas terapêuticas e lúdicas para atender bebês e seus adultos de referência durante os 2 primeiros anos após o nascimento. Com Marielen Pereira.

Idade dos bebês: até 2 anos. Local: Espaço de Brincar. Inscrições no local. Vagas limitadas. Trazer 1 fralda de pano. Grátis.

Dias 14 e 28. Domingos, das 10h às 11h.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO E O TORNEIO DE COMILANÇA – O grupo Recantação conta histórias de meninos valentes que enfrentaram gigantes! Livremente inspirada nas histórias “João e o Pé de feijão” e “Torneio de comilança”. Com grupo Recantação.

Local: Espaço de brincar. Inscrições no Local. Vagas limitadas. Livre. Grátis.

Dia 20. Sábado, das 16h às 17h.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – FESTA NO CÉU E BICHO FOLHARAL – A bicharada está solta nesse dia, o urubu e a tartaruga em festa, o coelho e a onça na floresta! Serão duas histórias diferentes trazendo aventuras de animais! “Festa no céu” e “Bicho Folharal”. Com o grupo Recantação.

Local: Espaço de brincar. Inscrições no Local. Vagas limitadas. Livre. Grátis.

Dia 27. Sábado, das 16h às 17h.

TEATRO

ATÉ ONDE O VENTO LEVAR – com o Grupo Passárgada. Este espetáculo é a encenação de uma fábula, baseada no livro homônimo de José Geraldo Rocha. Os personagens do enredo são: o JORNAL DE ONTEM, um jornal gordo e pesado e que sabe quase tudo; o CAROÇO DE MANGA, um personagem caipira que toca viola e não dispensa uma boa prosa, o VIDRO DE PERFUME FRANCÊS, um sujeitinho mau humorado que está sempre querendo chamar atenção; a LATA DE REFRI, cantora de rock e o SACO DE PLÁSTICO, um personagem que está sempre de bem com a vida e pronto pra receber todo mundo de braços abertos”. Todos esses personagens fazem parte do livro homônimo de José Geraldo Rocha, editado pela Editora Letras e Letras.

Local: Quiosque A. Retirada de ingressos gratuitos na Central de Atendimento no dia da atividade. Livre. Grátis.

Dia 7. Domingo, das 10h30 às 11h30.

O LIXÃO – com o Grupo Passárgada. O “Lixão” trata-se de uma montanha de lixo que surge em um terreno baldio, localizado entre dois prédios de apartamentos, provocada pelo desleixo dos moradores. A convivência com o lixão altera as relações pessoais, ninguém assume a responsabilidade pelo seu aparecimento e todos reclamam do incômodo vizinho. Até que resolvem fazer alguma coisa.

Local: Quiosque A. Retirada de ingressos gratuitos na Central de Atendimento no dia da atividade. Livre. Grátis.

Dia 14. Domingo, das 10h30 às 11h30.

LABIRINTO DE FILÓ – com o Grupo Passárgada. Essa é a história da Menina da Rua de Cima, do Menino da Rua de Baixo que e a Minhoca Filó, uma minhoca curiosa e perguntadeira com um monte de dúvidas e idéias na cabeça e que de tanto pensar se perde num labirinto de buracos e túneis. Espetáculo com músicos e atores, cantando e tocando ao vivo, violão, viola caipira, sanfona e percussão, tendo como temática a poesia e a filosofia para crianças.

Local: Quiosque A. Retirada de ingressos gratuitos na Central de Atendimento no dia da atividade. Livre. Grátis.

Dia 21. Domingo, das 10h30 às 11h30.

