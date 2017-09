Programação cultural infantil do Sesc Catanduva em setembro

As crianças e suas famílias terão várias opções de teatro para se divertirem em setembro no Sesc Catanduva. A começar com o espetáculo do domingo dia 3, com o Núcleo Caboclinhas, “Vidma, a menina trança-rimas”. O Núcleo Caboclinhas formou-se no ano de 2007 com o intuito de pesquisar a Cultura Popular Brasileira – sua musicalidade, cores, autores, danças e tudo o mais que faz parte deste vasto e rico universo. Inspirado no livro “Um Caldeirão de Poemas 2”, da autora Tatiana Belinky a peça conta a história da menininha Vidma, que mora em um lugar muito frio com sua família. Cheia de criatividade e apaixonada pelo mundo das bruxas, sempre encontra uma brecha para declamar poemas divertidos de bruxos e bruxas que já conheceu em seus pensamentos. Só que mexer com bruxa pode ser uma brincadeira muito perigosa, e ela acaba viajando para outro lado do oceano para viver aventuras com figuras excêntricas e engraçadas, que jamais pensou existir. A montagem deste espetáculo ganhou os prêmios de melhor direção e melhor trilha sonora, no XXXVIII Festival Nacional de Teatro de Pindamonhangaba, e foi Indicado ao Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem na categoria Melhor atriz-coadjuvante.

Já no dia 8, o Festival de Teatro de Catanduva invade o Sesc! Realizado pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura, em parceria com Sesc Catanduva e Associação Cultural Dell’Arte, a abertura do 18º festival este ano acontece no Ginásio de Eventos do Sesc, com a peça “O Príncipe”, da Cia. da Casa Amarela, inspirado na vida e obra de Antoine de Saint-Exupéry, “O Pequeno Príncipe”. No elenco, o casal Drika Vieira e Carlinhos Rodrigues apresentam com seu filho Ian, de forma sensível e lúdica a vida do autor francês que conquistou gerações. Se trata de uma das obras literárias mais traduzidas no mundo, tendo sido publicado em mais de 220 idiomas e dialetos. O grupo teatral de Catanduva, conhecido por trabalhar com biografias de artistas, decidiu pesquisar a vida de Saint-Exupéry. No livro, Antoine de Saint-Exupéry colocou pessoas importantes de sua vida; ele mesmo é o Pequeno Príncipe; seu amigo judeu Léon Werth (a quem ele dedica o livro) é a Raposa, e sua esposa, Consuelo, é a Rosa. Na produção da Casa Amarela, o menino Ian faz o papel do Pequeno Príncipe; Drika faz a Rosa, e Rodrigues, Saint-Exupéry. O elenco é formado ainda pelo ator e bailarino André Perosa que, no palco, vive a Raposa. A Cia. da Casa Amarela se apresenta há 22 anos, e recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos por seu trabalho.

A programação cultural infantil segue no domingo dia 10, com a peça “No livro tudo tem”, com os atores Carlos Escher, Gabriel Stippe, Marilia Scofield e Thales Cristovão. Estudando a obra de Ítalo Calvino, após ler “Um general na biblioteca”, Carlos Escher viu a possibilidade de produzir seu primeiro projeto infantil. Convidou para dividir a cena com ele os artistas Gabriel Stippe, Marília Scofield e Thales Cristóvão. Em um grande trabalho de equipe, eles criaram, por meio do improviso, um enredo ímpar, em que o imaginário se torna real através de um cenário criativo, fazendo com que os personagens realmente saiam dos livros. A peça traz à cena um país fictício chamado Penúria. Certa vez, a maior biblioteca do país teve suas portas fechadas, para que os livros fossem investigados pelo Capitão Bigode de Limão e sua tropa. A missão era determinar quais livros poderiam ou não ser lidos pela população. O Sr. Formicarius, o velho bibliotecário apaixonado pelos livros, não admitia que sequer um livro fosse proibido. Na busca por fazer o capitão mudar de ideia, contou com a ajuda de suas velhas companheiras, as Traças. Do lado de fora, as crianças não se conformavam com a interdição da biblioteca. De forma divertida e lúdica, os artistas incentivam com este espetáculo, a leitura e a imaginação. Dos livros saem rainhas e navios e, entre músicas criadas especialmente para a peça, o público pode viajar e curtir esta grande aventura, saindo com a certeza de que, “No livro, tudo tem!”

Já no dia 17, o Núcleo Caboclinhas volta com a peça ”Letras Perambulantes”. O espetáculo conta a vida e a obra do poeta cearense Patativa do Assaré. A história é contada por quatro atrizes que se revezam entre personagens fictícios e reais, executando músicas ao vivo e revelando os poemas e cordéis deste poeta. É o que o grupo chama de espetáculo “lítero-musical”. O grupo sempre optou por processos coletivos ou de criação dramatúrgica, ou a partir de textos literários que sejam de extrema relevância cultural, social e pedagógica. O espetáculo “Letras Perambulantes” originou-se de uma intervenção sobre o poeta no ano de 2009 (ano de seu centenário), e perante a vasta obra de Patativa o grupo percebeu a necessidade de criar um espetáculo que fomentasse e tornasse mais conhecida a obra desse grande poeta brasileiro.

Finalizando o mês, a apresentação de teatro voltada para as crianças das escolas municipais, Escola no Sesc, traz o espetáculo “Pintores de Sonhos”, da Cia. Burucutu. Espetáculo baseado nas obras da fase social de Tarsila do Amaral. “Pintores de sonhos” elucida o dia a dia de dois operários da construção civil, enquanto cuidam da reforma de uma afamada pinacoteca, apresentam seus desejos e reflexões a respeito do papel exercido pela classe operária, na Rússia dos anos 50. Na adorável companhia de “Amaral”, um canário belga russo, contornam a exaustiva rotina de trabalho de um jeito especial, dando liberdade à imaginação, criando situações lúdicas e colorindo com alegria as paredes de um prédio. Tudo vira magia quando descobrem, dentro deste prédio, um museu de artes. Tarsi e Silas resolvem entrar no museu e acabam se deparando com grandes obras de Tarsila do Amaral e se questionam sobre a diferença entre um pintor de paredes e um pintor de quadros.

