Programa de Apadrinhamento do Judiciário atrai 11 voluntários em Catanduva

Lançado recentemente em Catanduva, o Programa de Apadrinhamento Afetivo e Social começa a atrair atenção de voluntários. A iniciativa da Vara da Infância e da Juventude, com apoio da Prefeitura, recebeu 11 inscrições em quatro meses.

O programa consiste em resgatar o direito de convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes que possuem chances remotas de reinserção em suas famílias de origem ou de adoção.

Dentro dessa proposta, os candidatos a padrinhos ou madrinhas se dispõem a manter contato direto com o afilhado em situações cotidianas, como por exemplo, momento de lazer e atividades fora da instituição de acolhimento. Além disso, o cidadão pode contribuir financeiramente para a formação profissional desses jovens.

De acordo com equipe do Judiciário, os candidatos serão chamados a participar de oficina psicossocial para entender o processo de apadrinhamento. Depois disso, os participantes serão submetidos, individualmente, a entrevista que visa avaliar o perfil para o compromisso pretendido.

Para participar do programa, o interessado deve acessar o site da Prefeitura, no endereço www.catanduva.sp.gov.br, e preencher formulário com informações sobre o apadrinhamento pretendido. Depois, padrinhos e madrinhas recebem as orientações necessárias. A ferramenta foi desenvolvida pelo Departamento de Informática.

