Procon de Catanduva alerta consumidores para ‘golpe do colchão”

Moradores de Catanduva e região devem ficar atentos ao mais recente golpe praticado contra consumidores: a prática abusiva da venda de colchão e contratação indevida de empréstimo consignado. De acordo com o Procon de Catanduva, casos semelhantes foram relatados na cidade, inclusive com andamento de ações judiciais.

Conforme relatos de vítimas, a ação se dá com a ida de pessoas mal intencionadas até a casa de um possível comprador. O foco são idosos e aposentados, tidos como mais vulneráveis. Os golpistas se passam por vendedores de colchão de marca conhecida e cara, na tentativa de um primeiro contato com a vítima.

No dia seguinte, outro membro do grupo volta à residência, dizendo-se pastor, e conquista a confiança do indivíduo até conseguir fazer fotos de seus documentos pessoais e do cartão com o qual recebe a aposentadoria. O pretexto é fazer a simulação de um possível empréstimo consignado para a compra do objeto.

“Mesmo sem a anuência da vítima, o empréstimo é depositado em sua conta e, quando ela se recusa a aceitar, é obrigada a devolver o valor creditado. Ainda assim, não consegue cancelar o contrato da compra, tendo que cumprir com o pagamento das parcelas, além de ficar sem o produto”, explicou a diretora do Procon de Catanduva, Beatriz Trigo.

A Justiça Pública já tem ciência do caso e, inclusive, decretou a prisão de membros do grupo responsável pelo golpe. Contudo, há informações de que ele continua a atuar, principalmente na comunidade evangélica. Em caso suspeito, o Procon orienta que sejam informados os órgãos competentes, como a Polícia e o Ministério Público.

Da Redação

Foto – Divulgação