Procon alerta fornecedores sobre golpe de falsos funcionários

A Fundação Procon SP enviou comunicado, nesta semana, em que faz um alerta a fornecedores sobre um golpe bastante antigo, mais ainda praticado: a venda de produtos por falsos funcionários. De acordo com o documento, os golpistas oferecem placas de divulgação do número 151, exemplares do Código de Defesa do Consumidor e, inclusive, uma suposta imunidade contra fiscalização.

O Procon não vende placas nem códigos. No site da instituição, é possível encontrar o CDC para impressão, gratuitamente. Além disso, os fiscais atuam em, no mínimo, duas pessoas, devidamente uniformizadas com coletes e crachás. Os veículos também são identificados.

Ainda de acordo com o comunicado, atos fiscalizatórios não são comunicados previamente por telefone ou outro meio. Qualquer ato diferente desse padrão deve ser denunciado à Polícia.

Para baixar o Código de Defesa do Consumidor, o interessado deve entrar no site da Fundação Procon, no link: www.procon.sp.gov.br/pdf/CDCcompleto.pdf.

