Presidenciável, senador Álvaro Dias visitará Rio Preto dia 8 de dezembro

Pré-candidato a presidente da República, o senador Álvaro Dias (Podemos-PR) estará em São José do Rio Preto no dia 8 de dezembro. A agenda foi confirmada e está sendo organizada pelo Delegado Estadual do Podemos em São Paulo, Maicow Braga.

Acompanhado pelo presidente estadual da sigla, o médico e deputado federal Dr. Sinval Malheiros, e do presidente do Podemos rio-pretense, Marcos Casale, o senador concederá entrevista coletiva, falará sobre a crise política e financeira que assolam o País e receberá a visita de militantes e autoridades políticas regionais.

Aos 72 anos, Álvaro Dias começou sua carreira como vereador em Londrina (PR), na época como líder do MDB. Depois tornou-se deputado estadual, deputado federal e senador. Em 1987, Dias assumiu o governo do estado do Paraná, com a maior avaliação da história, e, em 1999, voltou ao Senado, de onde não saiu mais.

Cumpre seu quarto mandato como senador e tem se destacado pelo combate à corrupção e pelas críticas ao modelo econômico adotado pelo governo federal. Pela terceira semana consecutiva, é a figura pública mais influente das redes sociais, segundo levantamento da agência de comunicação FSB.

O local e o horário do encontro estão sendo definidos e serão informados em breve.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria de Imprensa