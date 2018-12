Prefeitura revela detalhes da operação emergencial para o transporte público

A Prefeitura de Catanduva divulgou nota onde revela os detalhes da operação emergencial para o atendimento à população quanto ao Transporte Público de Passageiros. Desde sábado, a empresa Jundiá não está prestando mais os serviços.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Catanduva vem a público informar as precauções que estão sendo tomadas para a realização da operação emergencial e provisória do transporte coletivo municipal, sem que haja qualquer infração à legislação vigente.

1) A ação emergencial não interferirá ou prejudicará o sistema de educação municipal, visto que a partir desta segunda-feira o transporte escolar já estará paralisado em razão do início das férias/recesso;

2) Não serão utilizados recursos do programa “Caminho da Escola”, nem de qualquer outro convênio/programa cujos equipamentos, materiais ou insumos sejam de uso restrito;

3) Não serão utilizados, para manutenção de qualquer veículo nesse período, recursos do PNATE – Programa Nacional de Transporte Escolar;

4) Qualquer despesa que seja decorrente da operação emergencial será custeada com recurso próprio do orçamento vigente e não operará “verbas carimbadas” como, por exemplo, as de aplicação exclusiva nas áreas da saúde e da educação;

5) O controle financeiro/orçamentário da operação emergencial será bastante rigoroso e terá registros próprios e individualizados, de modo a possibilitar a prestação de contas aos órgãos de controle de forma clara e inequívoca.

Esta operação emergencial e provisória terá apenas a duração necessária para garantir que a população tenha os serviços de transporte até que sejam finalizadas as tratativas de uma contratação emergencial ou eventual prestação direta por parte do município, de forma a restabelecer a regularidade dos serviços.

