Prefeitura recadastra e moderniza credencial para mototaxistas

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), começou a emitir nova credencial para mototaxistas da cidade no último dia 15. O documento, com layout modernizado, será utilizado em substituição ao existente – que continua em vigor apenas até a data de vencimento.

A mudança permitirá a atualização do cadastro dos profissionais que atuam na área. Para isso, a carteira terá informações atualizadas e padronizadas do profissional e do veículo destinado ao transporte público remunerado de passageiros.

Atualmente, Catanduva tem aproximadamente 100 mototaxistas devidamente habilitados pela Prefeitura. O credenciamento é essencial a quem quer exercer a profissão. Para conseguir a autorização, o interessado precisa preencher requerimento na Central de Atendimento da Prefeitura, no guichê da STU.

Em qualquer situação, a credencial dos mototaxistas é válida somente mediante a apresentação do comprovante de seguro pago atualizado.

Da Redação

Foto – Divulgação