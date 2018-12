Prefeitura libera vagas de estacionamento para atender comércio

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), liberou vagas de estacionamento em ambos os lados das ruas Bahia, entre as ruas Pará e 13 de Maio, e Sergipe, entre as ruas Maranhão e 13 de Maio. A medida é válida até o dia 31 de dezembro.

A iniciativa visa facilitar o acesso da população à região central durante as festas de final de ano, permitindo maior movimento no comércio local. O secretário de Trânsito, Nilton Souza Vieira da Cruz, ressalta que – apesar da liberação do estacionamento – as regras para a Área Azul seguem mantidas.

“A rotatividade e a obrigatoriedade do cartão, inclusive com o uso pelo aplicativo, são permanentes, com máximo de duas horas para quem quiser estacionar. Assim, damos condições a outras pessoas que também buscam pelos serviços na região central.”

Qualquer pessoa que tenha aparelho celular com os sistemas iOS e Android pode baixar o aplicativo “Estacione Legal” nas lojas Apple Store e Play Store. O processo é simples: depois de baixado, o interessado faz o cadastro e, quando precisar, efetua a compra do crédito, cujo valor permanece o mesmo: R$ 2 para cada duas horas.

Da Redação

Foto – Divulgação