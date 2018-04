Prefeitura interdita pontilhão na Rua XV

A Prefeitura de Catanduva informa que a rua 15 de Novembro foi interditada por técnicos da Secretaria de Obras e Serviços no início da noite desta terça-feira, dia 3, devido a problema apresentado na ponte existente no cruzamento com a avenida Daniel Soubhia.

Até que avaliações mais precisas sejam feitas e o local seja recuperado, o acesso à região central deve ser feito pelas ruas Marília/Goiás, sentido rua Rio de Janeiro, ou pelo viaduto Pedro Rotta, no São Francisco, sentido avenida José Nelson Machado, que dá vazão a várias ruas do Centro. A Defesa Civil também está monitorando o local.

Da Redação