Prefeitura inicia obras para conter afundamento em asfalto

A Prefeitura de Catanduva deu início, na manhã desta segunda-feira (12), as obras para correção no asfalto da alça de acesso ao viaduto Miguel Pachá, no Centro. O local apresentou rachaduras e afundamento no início da noite de domingo (11).

De acordo com a previsão de técnicos do Executivo, o trabalho deve ser concluído em 15 dias. Confira nota do Governo sobre o assunto:

“A Prefeitura iniciou as obras de correção na alça de acesso ao viaduto Miguel Pachá, para conter afundamento de terra no local. A solução é uma estrutura em gabião que será colocada quatro metros abaixo do nível da água, diminuindo riscos de novos afundamentos. O trabalho deve ser realizado em 15 dias. A Secretaria de Trânsito liberou meia pista da avenida São Domingos, sentido centro/bairro. O acesso ao pontilhão está interditado.”

Da Redação

Foto – Divulgação/Facebook Prefeitura de Catanduva