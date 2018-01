Prefeitura estabelece critérios para Programa Bolsa Atleta 2018

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt), estabeleceu critérios que serão adotados no cadastro ao Programa Bolsa Atleta 2018. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 15, e terminam na sexta-feira seguinte, dia 19.

A resolução com as normas foram publicadas na edição eletrônica da Imprensa Oficial do Município da sexta-feira, dia 5, e pode ser acessada a partir do site oficial da Prefeitura: www.catanduva.sp.gov.br.

De acordo com o documento, o auxílio será destinado a atletas de modalidades reconhecidas pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) ou pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), além de esportistas que participaram dos Jogos Abertos do Interior no ano passado e que obtiveram resultado de 1º, 2º e 3º lugares nas modalidades individuais ou 1ª e 2ª posições nas coletivas.

O benefício aos selecionados é custeado pela municipalidade. O limite mensal de investimento para essa finalidade é de R$ 13 mil. Os atletas beneficiados pelo programa receberão ajuda financeira por 11 meses, a partir da assinatura da concessão. O valor do Bolsa Atleta varia entre R$ 200 e R$ 500.

Na categoria nacional ou internacional, enquadram-se atletas que participaram de competições em modalidades referendadas pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) e CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), além de atletas que participaram de modalidades do programa dos Jogos Abertos do Interior.

Correspondem à categoria regional, atletas que participaram dos Jogos Regionais, finais de campeonatos paulistas da modalidade promovidos pelas federações, desde que reconhecidas pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro) e façam parte do programa oficial do COI (Comitê Olímpico Internacional).

Já a categoria estudantil admite atletas que participaram de finais de competições dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo ou Jogos Abertos da Juventude.

A seleção dos beneficiários levará em conta a melhor classificação entre os candidatos. Será respeitada a cota de, no mínimo, dois paratletas contemplados.

Os candidatos deverão comparecer à Smelt, no período de 15 a 19 de janeiro, das 7 às 10h30 e das 13 às 16h30, e apresentar documentação elencada na resolução. A classificação será feita por uma banca examinadora composta por técnicos desportivos da Smelt. Os nomes dos aprovados serão publicados na Imprensa Oficial do Município no dia 26 de janeiro.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM