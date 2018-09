Prefeitura divulga local das provas de concurso da Educação

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou o edital de convocação para as provas objetivas e entrega de títulos do Concurso Público 01, de 2018, para a contratação de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico das escolas do município.

As provas serão no dia 30 de setembro, no Imes Catanduva. Para os cargos de diretor e vice-diretor, o exame será aplicado no Bloco 1 do Campus. Para os que concorrem às vagas de coordenador pedagógico, as provas serão aplicadas no Bloco 2. A abertura dos portões será às 8 horas, com fechamento às 8h30.

Os candidatos devem estar munidos de documento original de identidade, como RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e comprovante de pagamento do boleto bancário.

O concurso dispõe de 54 vagas, sendo 28 vagas para diretor de escola, seis para vice-diretor e 20 vagas destinadas ao cargo de coordenador pedagógico. Os aprovados receberão entre R$ 3.622,68 e R$ 3.652,01, conforme o cargo ocupado. Cada funcionário terá de cumprir a carga horária de 40 horas semanais.

Mais informações no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) ou na Secretaria de Educação, localizada na rua Amazonas, 183.

Da Redação