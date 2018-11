Prefeitura divulga classificados em concurso público da Educação

A Prefeitura de Catanduva divulgou ontem, quarta-feira, dia 7, a lista de classificados do concurso público 01/2018, da Secretaria de Educação, para a contratação de profissionais que integrarão as equipes das escolas municipais.

No total, serão disponibilizadas 54 vagas para o preenchimento dos cargos, sendo 28 para diretor de escola, seis para vice-diretor e 20 destinadas ao cargo de coordenador pedagógico. A contratação deve ter início no próximo ano.

Os classificados que ingressarem nas vagas receberão entre R$ 3.622,68 e R$ 3.652,01, conforme o cargo ocupado. Além disso, cada funcionário terá de cumprir a carga horária de 40 horas semanais. Ainda há prazo para recursos.

A lista completa está na edição nº 1.183 da Imprensa Oficial do Município, que pode ser acessada a partir do site oficial da Prefeitura ou diretamente no endereço https://imprensaoficialmunicipal.com.br/catanduva.

Da Redação

Foto – Divulgação