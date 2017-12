Prefeitura define fornecedores para uniformes escolares

A Prefeitura de Catanduva definiu as empresas para a compra de uniformes escolares de 2018. A homologação, com a divulgação das vencedoras do certame, foi publicada na quinta-feira, dia 21 de dezembro, na edição 967 da Imprensa Oficial do Município.

Com o adiantamento do certame, os alunos da rede municipal de ensino deverão iniciar o ano letivo já com os uniformes, fato que não foi possível alcançar em 2017 em razão de falta de licitação antecipada – que deveria ter sido feita pelo governo anterior.

“O objetivo é nos prevenir contra possíveis atrasos durante o processo, que possam causar desconforto e trazer prejuízos à população, principalmente às crianças, para que não fiquem sem os itens necessários ao início do período escolar, como ocorreu este ano”, informa a secretária Sandra Regina Bonifácio.

De acordo com o pregão eletrônico, a Galeria dos Esportes será responsável pela confecção de 24 mil peças de camisetas, manga curta, no valor de R$ 150 mil, e a Camposilk Artes e Estamparia confeccionará 20 mil bermudas, com preço final ofertado em R$ 166,8 mil.

A modalidade de pregão eletrônico possibilitou, ainda, economia aos cofres públicos. Com a competitividade entre as empresas interessadas, o contrato – que tinha custo inicial estimado em R$ 460 mil, gerou economia de R$ 143,2 mil.

Da Redação

Foto – Divulgação