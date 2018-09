Prefeitura de Urupês vai realizar leilão público com 12 itens

Onze veículos e um ferro de compactador estão disponíveis no Leilão Nº. 2/2018 da Prefeitura de Urupês.

O leilão será realizado somente na modalidade presencial, no dia 10 de outubro (quarta-feira), às 9h no pátio da prefeitura, localizado na Rua Gustavo Martins Cerqueira, nº 463, Centro, em Urupês/SP.

Os interessados poderão vistoriar os bens móveis (veículos e sucata) no pátio da Prefeitura do Município de Urupês, no período de 25/09/2018 (terça-feira) a 09/10/2018 (terça-feira), em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 16 horas.

Fotos dos itens e o edital completo podem ser conferidos por meio do portal do município: www.urupes.sp.gov.br.

Da Redação

Foto – Divulgação