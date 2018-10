Prefeitura de Olímpia publica edital para processo seletivo de professores ACT

Foi publicado no Diário Oficial Eletrônico de Olímpia desta sexta-feira (19), o Edital de Abertura de Inscrições do Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro reserva de professores admitidos em caráter temporário (ACT) para atuar na rede municipal no ano letivo de 2019.

Segundo o documento, as inscrições estarão abertas a partir das 10 horas da próxima terça-feira, dia 23, até às 16 horas do dia 31 de outubro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site www.conscamweb.com.br.

As provas serão elaboradas pela empresa Consalter & Camargo Assessoria e Consultoria LTDA – ME (Conscam Assessoria e Consultoria), vencedora da licitação. A taxa de inscrição é de R$ 12,72 para qualquer uma das funções (PEB I, PEB II, Educação Especial, Educação Física e EJA – Educação de Jovens e Adultos).

O candidato que se deseja solicitar a isenção da taxa de inscrição deve fazer o requerimento apenas no dia 23 de outubro pelo mesmo site e ainda protocolar o pedido e os documentos necessários na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura, conforme descrito no Edital.

A previsão de que a prova objetiva seja realizada no dia 18 de novembro de 2018 (domingo), podendo a data sofrer alterações que serão previamente divulgadas. Por isso, o candidato deve ficar atento e acompanhar o Edital de Convocação, com data, horários e locais da prova, a ser disponibilizado no mural da Prefeitura e pelos sites www.conscamweb.com.br e www.olimpia.sp.gov.br. Todos os candidatos que forem apresentar títulos deverão entregá-los no mesmo dia e local da realização da prova objetiva.

Toda a documentação, bem como o edital e o conteúdo programático da prova podem ser acessados na edição do Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira, dia 19.

