Prefeitura abre vagas para curso de jardinagem e floricultura

A Prefeitura de Catanduva está com inscrições abertas para o curso de capacitação de jardinagem e floricultura. As vagas são limitadas e gratuitas. Para fazer a matrícula, os interessados devem procurar a secretaria do programa CAIC Jovem e apresentar documento pessoal e telefone para contato.

O curso será ministrado no próprio local e sua grade de atividades será dividida entre conhecimentos teóricos e práticos. As atividades começam no dia 23. Ao todo, serão 15 aulas, com encontros presenciais duas vezes por semana.

Durante o curso, o aluno terá oportunidade de aprender técnicas de jardinagem, adubação, manutenção de jardins e praças.

A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert), que visa expandir as oportunidades de qualificação de mão de obra, garantindo acesso ao aprendizado necessário à atuação profissional.

Inscrições

Programa CAIC Jovem

Av. Francisco Agudo Romão Filho, s/n, Solo Sagrado

Atendimento das 9 às 16 horas.

Telefone: 3524-9945

Da Redação

Foto – Divulgação