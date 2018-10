Prefeitura abre processo seletivo para temporários na Educação

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou nesta quarta-feira, dia 3, o edital do processo seletivo para contratação de berçaristas, recreacionistas, professor I e II e professor de educação especial, em caráter temporário, para atuar na rede municipal de ensino.

As inscrições devem ser feitas de 8 de outubro a 13 de novembro, pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (www.ibamsp-concursos.org.br). As taxas variam de R$ 73 a R$ 83, de acordo com a vaga de interesse.

De acordo com o edital, publicado na edição 1.160 da Imprensa Oficial do município, os candidatos serão divididos em: bloco A, para professor I e recreacionista; e bloco B, para berçaristas, professor II e de educação especial. Inclusive, será possível se inscrever em mais de uma função – desde que pertence a blocos distintos.

No caso da função professor II, estão inclusos os educadores das áreas de Arte, Ciências, Educação Física, Espanhol, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática.

O edital de convocação para as provas será publicado em 30 de novembro. Caso seja aprovado, o candidato será contratado sob o regime celetista, com valor de hora aula que varia de R$ 13,26 a R$ 17,28, além de vale-alimentação. O contrato será de seis meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

