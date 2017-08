Prefeitura abre concorrência para boxes do Shopping Popular

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert), abriu concorrência para a ocupação de oito boxes do Shopping Popular Alípio Gomes. São cinco unidades comerciais e três para a praça de alimentação.

De acordo com o edital, cada boxe comum tem área privativa de 5,45 metros quadrados; já aqueles localizados na praça de alimentação contam com 7,42 metros quadrados. Os interessados em participar da concorrência devem apresentar as propostas até às 9 horas do dia 18 de setembro.

“Inicialmente, fizemos uma chamada pública, dando prioridade àqueles que já atuavam no shopping ou que exercem comércio ambulante na cidade. Agora, estamos abrindo a possibilidade para a concorrência”, explico o secretário de Desenvolvimento, Fábio Rinaldi Manzano.

O edital completo, com todas as informações do certame, pode ser conferido na seção Licitações, no site da Prefeitura (www.catanduva.sp.gov.br), no ícone Concorrência.

Ao todo, o Shopping Popular – administrado pela Semdert – dispõe de 65 boxes para comércio, sendo nove deles destinados à praça de alimentação.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM