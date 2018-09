Praças da Matriz e República são palco do Festival de Teatro

Quem passar pela Praça da República na manhã deste sábado pode aproveitar a oportunidade para conhecer a história de “Luana Artilheira”, uma garota nova na cidade que, rejeitada pelos meninos, resolve montar seu próprio time de futebol: só de meninas. A peça, da Cia Sá Totonha, começa às 10h30.

De maneira interativa e musical, o texto de Márcio Maracajá, Leandro Borgo e Márcio Araújo, fala da paixão nacional, o futebol, e conta as aventuras de uma garota boa de bola, Luana, que leva o público a refletir a respeito das diferenças. A montagem traz à tona um assunto que virou motivo de discussões e que gera pensamentos controversos: o que é brincadeira de menino ou menina?

No elenco, Márcio Maracajá e Leandro Borgo. A peça tem curadoria e direção de produção de Cândida de Godoy e produção executiva da Ateliê do Tempo Produções Culturais.

A partir das 20 horas, na Praça da Matriz, a Cia Banda Tribuss apresenta “Mistureba”, com personagens cheios de cores e formas, que embalam a plateia em ritmos brasileiros tocados com sucatas. A companhia ressalta as brincadeiras populares e cantigas de roda ao mesmo tempo em que revelam as particularidades e histórias de cada um dos instrumentos nada convencionais.

“Mistureba” é uma experiência sensorial, que provoca o imaginário popular de maneira bastante divertida. No elenco, estão Alexandre Cremon, Everton Gennari, Jennifer Moreira, Letícia Alves e Marcos Tinareli. Figurinos de Adibailson Cuba. Direção geral, Everton Gennari.

Os espetáculos são gratuitos e abertos a toda a população.

A realização do 19º Festival de Teatro é da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem o apoio do Sesc e Poiesis – Organização Social de Cultura e Programa de Qualificação em Artes. A programação completa está disponível no site da Prefeitura (www.catanduva.sp.gov.br).

